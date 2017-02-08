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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кратко о поршневых компрессорах
    Опубликовано: 2017-02-08 19:50:45

    Компрессоры необходимы для обеспечения работы разного оборудования. Часто их можно встретить в гаражах или небольших автомастерских. В чем же их преимущество, почему этот тип настолько популярен среди автолюбителей, на строительстве и в иных сферах человеческой деятельности?

    Достаточно взглянуть на dalgakiran.ua, чтобы увидеть, насколько велик выбор таких компрессоров. Поршневой тип, кстати, является лидером среди компрессоров, производительность которых доходит до 100 м3/ч. В этом классе они намного лучше многих других моделей. И главное преимущество — небольшая стоимость, большая надежность. Так что их часто используют в тех случаях, когда не нужна очень большая производительность. Или же если нужно сжимать взрывоопасные или агрессивные газы — другие типы компрессоров в этом случае бесполезны.

    Кроме того важно следующее — данный тип оборудования крайне неприхотлив и его легко ремонтировать. Что делает поршневой компрессор идеальным для использования в неблагоприятных условиях (сильные перепады температуры и влажности воздуха), ведь они не требуют значительных финансовых затрат на обслуживание. И даже в этом случае КПД компрессора может приблизиться до отметки 75%, а это весьма большой показатель.

    Однако им необходимо периодическое обслуживание. В среднем — через каждые 500м/ч. Но при соблюдении всех условий эксплуатации оборудование спокойно прослужит десяток лет (или даже больше), без серьезных поломок. При выборе нужно ориентироваться на силу сжатия (которая может быть очень большой) и на производительность. Для гаража подойдут самые маленькие и маломощные модели, но вот для небольших СТО стоит брать оборудование более высокого класса.

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