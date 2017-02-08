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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Европейские женщины курят больше, но живут дольше
    Опубликовано: 2017-02-08 18:44:38

    Средняя продолжительность жизни европейских женщин увеличилась, но они все чаще попадают в зависимость от никотина и алкоголя, а каждая четвертая женщина становится жертвой насилия в домашних стенах.

    Такие данные содержатся в докладе, распространенном Министерством здравоохранения Италии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Количество курящих женщин составляет примерно 25% и продолжает увеличиваться.

    В качестве причин женской смертности названы сосудистые заболевания 40%, онкологические 25%, респираторные 5%, самоубийства и несчастные случаи 5%.

    medicus.ru

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