Европейские женщины курят больше, но живут дольше

Средняя продолжительность жизни европейских женщин увеличилась, но они все чаще попадают в зависимость от никотина и алкоголя, а каждая четвертая женщина становится жертвой насилия в домашних стенах.

Такие данные содержатся в докладе, распространенном Министерством здравоохранения Италии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Количество курящих женщин составляет примерно 25% и продолжает увеличиваться.

В качестве причин женской смертности названы сосудистые заболевания 40%, онкологические 25%, респираторные 5%, самоубийства и несчастные случаи 5%.



medicus.ru