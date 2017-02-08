Жировые последствия «социального» стресса Опубликовано: С развитием суперсовременных оздоровительных шейпинг-технологий класса «Тело — Душа — Дух» врачи и шейпинг-тренеры под новым углом зрения стали обращать внимание на связь уже привычных показателей физического здоровья с показателями здоровья психического. И выясняется, что…



Разумному человеку стоит стараться избегать частых состояний так называемого «социального» стресса. Почему? Из-за риска возникновения стресса «хронического», связанного с обменом… липидов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Повышенная утомляемость, ослабление иммунитета, повышение риска диабета и инфаркта миокарда — таковы основные последствия или, как их ещё называют врачи, системные эффекты от «социального» стресса. Биохимический механизм воздействия этого явления на здоровье человека исследовали врачи из Барселонского Университета.

Было выяснено, что на фоне «социального» стресса повышается активность ферментов, расщепляющих жир в надпочечниках, но снижается — в плазме. Активность печеночных расщепляющих жир ферментов возрастает, аж в 3 раза. В то же время стимулируется захват липопротеидов высокой плотности. Всё это вместе взятое ведет к увеличению синтеза кортикоидных гормонов и к «хроническому» стрессу.

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