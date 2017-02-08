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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Искусственные подсластители повышают риск возникновения рака
    Опубликовано: 2017-02-08 23:24:56

    Американские исследователи считают, что одной из причин роста числа пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, является использование искусственных подсластителей при производстве продуктов питания.

    Группа ученых провела эксперименты на лабораторных грызунах, в результате которых выяснилось, что подсластители цикламат, сахарин, ацесульфам калия вызывают рак у мышей. Также специалисты доказали, что подсластители меняют работу вкусовых рецепторов, отчего у человека возрастает потребность в более сладких продуктах, а, например, овощи и фрукты, становятся менее привлекательными на вкус.

    Эксперты подчеркнули, что также подсластители нарушают способность связывать сладкий вкус с потреблением калорий и чувством насыщения. Это приводит со временем к возникновению ожирения, которое является одним из факторов возникновения рака.

    medicinform.net

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