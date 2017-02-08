Искусственные подсластители повышают риск возникновения рака

Американские исследователи считают, что одной из причин роста числа пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, является использование искусственных подсластителей при производстве продуктов питания.

Группа ученых провела эксперименты на лабораторных грызунах, в результате которых выяснилось, что подсластители цикламат, сахарин, ацесульфам калия вызывают рак у мышей. Также специалисты доказали, что подсластители меняют работу вкусовых рецепторов, отчего у человека возрастает потребность в более сладких продуктах, а, например, овощи и фрукты, становятся менее привлекательными на вкус.

Эксперты подчеркнули, что также подсластители нарушают способность связывать сладкий вкус с потреблением калорий и чувством насыщения. Это приводит со временем к возникновению ожирения, которое является одним из факторов возникновения рака.

medicinform.net