Американские исследователи считают, что одной из причин роста числа пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, является использование искусственных подсластителей при производстве продуктов питания.
Группа ученых провела эксперименты на лабораторных грызунах, в результате которых выяснилось, что подсластители цикламат, сахарин, ацесульфам калия вызывают рак у мышей. Также специалисты доказали, что подсластители меняют работу вкусовых рецепторов, отчего у человека возрастает потребность в более сладких продуктах, а, например, овощи и фрукты, становятся менее привлекательными на вкус.
Эксперты подчеркнули, что также подсластители нарушают способность связывать сладкий вкус с потреблением калорий и чувством насыщения. Это приводит со временем к возникновению ожирения, которое является одним из факторов возникновения рака.