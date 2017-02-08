Яйца и бобы мешают оставаться стройными

По мнению израильских исследователей из Университета имени Бен-Гуриона, яйца и бобовые мешают поддерживать человеку здоровый вес.

Ученые провели исследование, в ходе которого в течение 2-х лет вели наблюдение за питанием 322 человек. Добровольцы придерживались средиземноморской, низкоуглеводной диеты или диеты с низким содержанием жира. Выяснилось, что наибольшее количество килограммов потеряли добровольцы из группы, находящейся на низкоуглеводной диете, и со временем к ним вернулось меньше веса, чем в остальных группах. Низкоуглеводная диета оказалась самой эффективной из-за увеличения доли потребления овощей и мяса и снижения потребления яиц и бобовых, пояснили специалисты.

Эксперты добавили, что далее по продолжительности поддерживания веса идет средиземноморская диета. Согласно этой диете, сокращается потребление не только бобовых, но и хлеба, макаронных изделий, картофеля.

medicinform.net