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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пирсинг на губах може стать причиной выпадения зубов
    Опубликовано: 2017-02-08 19:44:01

    Американские исследователи из университета штата Огайо пришли к выводу, что пирсинг на губах может стать причиной выпадения зубов, сообщает Reuters.

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что пирсинг в два раза повышает риск воспалительных и атрофических процессов в деснах. И чем дольше человек носит украшение, тем для него хуже становятся последствия, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Специалисты пояснили, что причина заключается в том, что кольцо или стержень постоянно давят на десны и шейку зуба. В результате этого десна опускается, а зуб расшатывается. Высок риск потерять именно передних зубы.

    Эксперты рекомендуют в обязательном порядке снимать украшения на ночь и следить за состоянием зубов и десен. В случае негативных изменений от пирсинга рекомендуется немедленно избавиться.

    medicinform.net

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