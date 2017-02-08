Пирсинг на губах може стать причиной выпадения зубов

Американские исследователи из университета штата Огайо пришли к выводу, что пирсинг на губах может стать причиной выпадения зубов, сообщает Reuters.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что пирсинг в два раза повышает риск воспалительных и атрофических процессов в деснах. И чем дольше человек носит украшение, тем для него хуже становятся последствия, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Специалисты пояснили, что причина заключается в том, что кольцо или стержень постоянно давят на десны и шейку зуба. В результате этого десна опускается, а зуб расшатывается. Высок риск потерять именно передних зубы.

Эксперты рекомендуют в обязательном порядке снимать украшения на ночь и следить за состоянием зубов и десен. В случае негативных изменений от пирсинга рекомендуется немедленно избавиться.

medicinform.net