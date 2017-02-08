Пищевые добавки для похудения повышают риск возникновения инсульта

Американские исследователи из Орегонского университета установили, что пищевые добавки для похудения могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщает Reuters.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили около сотни видов пищевых добавок, предназначенных для похудения. Выяснилось, что ни один из синтетических препаратов не приводит к значительной потере веса, а многие из них имеют побочные эффекты в виде вздутия живота, а также нарушений в работе сердца и сосудов, что значительно повышает риск возникновения инсульта.

Также эксперты сообщили, что тестирование натуральных продуктов, способствующих похудению (клетчатка, молочные продукты низкой жирности), показало, что хотя они имеют скромные результаты в плане потери веса, зато безопасны для здоровья.



medicinform.net