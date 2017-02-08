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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стволовые клетки помогут избежать отторжения пересаженной почки
    Опубликовано: 2017-02-08 17:04:39

    Стволовые клетки позволяют избежать отторжения почек после пересадки, считают американские исследователи.

    В исследовании приняли добровольное участие 8 человек, которым после пересадки почки делалась инъекция стволовых клеток. Оказалось, что такая инъекция избавляет пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств, подавляющих иммунный ответ организма на чужеродное тело.

    Данная методика еще должна быть глубоко изучена на предмет возможных осложнений. Если побочных эффектов не будет выявлено, то это позволит значительно облегчить жизнь людям, перенесшим трансплантацию почки.

    Также это даст возможность значительно продвинуться в изучении трансплантологии. Исследование было опубликовано в Science Translational Medicine.

    medicinform.net

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