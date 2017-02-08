От стресса спасет спрей для носа

Немецкие исследователи из университета Макса Планка разработали спрей для носа, который способен бороться со стрессами и мозговыми расстройствами.

Препараты, существующие на сегодняшний день, регулируют деятельность мозга и доходят до места назначения, пройдя через ЖКТ или кровеносную систему. Такой длинный путь связан с возникновением ряда побочных эффектов, а также с тем, что активные вещества лекарства видоизменяются на пути к мозгу. Ученые в ходе нового исследования установили, что нейропептид S проникает через слизистую оболочку и влияет непосредственно на мозг. Это подтолкнуло их на создание методики введения препарата через слизистую оболочку носа.

Ряд экспериментов показал, что нейропептид S влияет на гиппокамп – область мозга, связанную с памятью. Специалисты предполагают, что назальный спрей с нейропептидом S станет лекарством для людей с фобиями, хроническим стрессом и паническими атаками.

medicinform.net