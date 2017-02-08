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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стволовые клетки могут излечить тугоухих детей
    Опубликовано: 2017-02-08 14:04:09

    Американские исследователи из медицинской школы Техаса предложили лечить детскую тугоухость с помощью стволовых клеток сохраненной пуповинной крови.

    В ходе исследования ученые выяснили, что клетки пуповинной крови обладают большим потенциалом для лечения тугоухости, так как способны восстановить поврежденные ткани внутреннего уха. Эксперты начали первую фазу исследований, в которой 10 детей в возрасте от 6 до 18 месяцев пройдут медицинское обследование: магнитно-резонансную томографию, проверку слуха и речи. Затем им внутривенно введут стволовые клетки. Под постоянным наблюдением в течение года будут анализироваться изменения в организме детей.

    Исследователи считают, что данный метод может произвести революцию в лечении детей с потерей слуха. На сегодняшний день в мире не существует методик, которые позволили бы справиться с этим заболеванием. Ранее лечение проходило с помощью медикаментов и путем внедрения имплантата.

    medicinform.net

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