Стволовые клетки могут излечить тугоухих детей

Американские исследователи из медицинской школы Техаса предложили лечить детскую тугоухость с помощью стволовых клеток сохраненной пуповинной крови.

В ходе исследования ученые выяснили, что клетки пуповинной крови обладают большим потенциалом для лечения тугоухости, так как способны восстановить поврежденные ткани внутреннего уха. Эксперты начали первую фазу исследований, в которой 10 детей в возрасте от 6 до 18 месяцев пройдут медицинское обследование: магнитно-резонансную томографию, проверку слуха и речи. Затем им внутривенно введут стволовые клетки. Под постоянным наблюдением в течение года будут анализироваться изменения в организме детей.

Исследователи считают, что данный метод может произвести революцию в лечении детей с потерей слуха. На сегодняшний день в мире не существует методик, которые позволили бы справиться с этим заболеванием. Ранее лечение проходило с помощью медикаментов и путем внедрения имплантата.

medicinform.net