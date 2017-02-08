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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На денежных купюрах больше бактерий, чем под сиденьем унитаза
    Опубликовано: 2017-02-08 06:34:50

    Деньги и кредитки – источники разноса опасных бактерий, считает британский специалист Рон Катлер из школы биологических и химических наук при Лондонском университете.

    В ходе своего исследования он изучил 200 банкнот и 45 кредитных карт. Выяснилось, что 26% купюр и 47% кредиток на своей поверхности имели очень высокий уровень загрязнения. Для сравнения, иногда деньги были грязнее общественных уборных. Специалист выявил такие бактерии, как E. coli и золотистый стафилококк. В целом на 80% банкнот и 78% кредитных карт были следы бактерий, утверждает доктор Катлер.

    Медицинские эксперты уже давно обсуждают проблему низкого уровня бактериальной безопасности денежных знаков, а также других привычных вещей, используемых ежедневно.

    medicinform.net

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