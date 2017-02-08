На денежных купюрах больше бактерий, чем под сиденьем унитаза

Деньги и кредитки – источники разноса опасных бактерий, считает британский специалист Рон Катлер из школы биологических и химических наук при Лондонском университете.

В ходе своего исследования он изучил 200 банкнот и 45 кредитных карт. Выяснилось, что 26% купюр и 47% кредиток на своей поверхности имели очень высокий уровень загрязнения. Для сравнения, иногда деньги были грязнее общественных уборных. Специалист выявил такие бактерии, как E. coli и золотистый стафилококк. В целом на 80% банкнот и 78% кредитных карт были следы бактерий, утверждает доктор Катлер.

Медицинские эксперты уже давно обсуждают проблему низкого уровня бактериальной безопасности денежных знаков, а также других привычных вещей, используемых ежедневно.

medicinform.net