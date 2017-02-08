Нормы веса беременных мам будут пересмотрены Опубликовано: Рекомендации, касающиеся набора веса женщиной во время беременности, возможно, должны претерпеть изменения, полагает руководитель нового исследования, доктор Медицинской школы Гарварда Эмили Окен (Emily Oken).



В исследовании приняло участие 1044 пары матерей и их 3−летних детей. Ученые сопоставили вес, который набрала женщина в течение беременности, и индекс массы тела (BMI) ее чада. Оказалось, что около половины матерей набрали вес больший, чем тот, который был рекомендован Институтом Медицины. Около трети будущих мам выполнили рекомендации врачей, и набрали ровно столько килограммов, сколько требовалось. Еще 14% недобрали в весе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Более того, дети тех матерей, которые последовали требованиям своих врачей, имели в 4 раза больший риск иметь к 3 годам избыточный вес по сравнению с теми малышами, родительницы которых во время беременности набрали меньшее количество килограммов, чем рекомендовано.



Результаты исследования появятся в апрельском выпуске журнала «Акушерство и гинекология».

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