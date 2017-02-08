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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Органик продукты полезнее для здоровья, утверждают ученые
    Опубликовано: 2017-02-08 13:04:51

    В обществе давно уже идет дискуссия о том, насколько органические продукты (те, что выращены, сохранены и упакованы в естественных условиях: без применения искусственно внесенных химических веществ и не подверженные генетическим модификациям) полезнее для здоровья, чем обычные продукты, к которым мы привыкли. Сравнив плоды киви, выращенные «натуральным» и традиционным способом, ученые отдали предпочтение первому.


    Американские исследователи обнаружили, что в органик-киви, выращенных на землях, которые не менее пяти лет не знали химикатов, уровень витамина С и полифенолов (веществ, способствующих снижению уровня холестерина, улучшению циркуляции крови и предотвращающих рак) оказался выше, чем у традиционно выращенных фруктов.
    Хотя продажи органик-продуктов с каждым годом растут, некоторые эксперты утверждают, что особой пользы здоровью они не приносят. Однако директор Soil Association Питер Мелчетт сказал: «Это очень убедительное исследование. Оно доказывает, что органик-продукты содержат больше полезных для здоровья веществ и витаминов и меньше насыщенных жирных кислот и нитратов».


    Новое исследование было проведено доктором Марией Амодио и доктором Аделью Кадер из Калифорнийского университета. Его результаты опубликованы в Journal of the Science of Food and Agriculture. Авторы пишут, что «все основные минеральные вещества в органик-киви находились в более высокой концентрации. Эти плоды также отличались более высоким содержанием аскорбиновой кислоты (витамина С) и полифенолов, что означает их более выраженные антиоксидантные качества".
    «Вполне возможно, что традиционная практика выращивания сельскохозяйственных культур, в которой применяются пестициды, препятствует формированию фенольных метаболитов растения, а они играют защитную роль».
    Ученые сравнивали органические и обычные киви, которые одновременно выращивались на соседних участках на ферме в Мэрисвилле, штат Калифорния. Оказалось, что уровень сахаров в них практически совпадал, так что вкусовые качества плодов были одинаковыми. Органик-киви были темнее и имели более толстую кожуру. Вероятно, она могла появиться вследствие ответной реакции растения на вредителей при отсутствии пестицидов. А вот полифенолов в таких фруктах было на 17% больше (значит, больше антиоксидантов, которые борются с вредными свободными радикалами в нашем организме). Витамина С в них было больше на 14%, а также больше минералов, особенно калия и кальция.
    Однако доктор Карл Уинтер (тоже из Калифорнийского университета) не считает, что повышенные уровни полезных веществ могут иметь существенное значение для здоровья человека.
    Не так давно выполненное исследование показало, что пол-литра органик-молока имело на 68% больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3, важных для нормального функционирования мозга, чем молоко из-под простой буренки.

    medicus.ru

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