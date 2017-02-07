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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как мы покупаем продукты
    Опубликовано: 2017-02-07 12:24:25

    Известно, что люди выбирают продукты в магазинах, прежде всего, оценивая размеры своих доходов, цены и качество еды. Исследование Университета Джонса Хопкинса (его данные приводит агентство Washington ProFile) добавило к этим критериям еще три — пол, этническое происхождение покупателя и «продовольственную окружающую среду». Последний фактор включает такие факторы, как приверженность покупателя «быстрой еде», рекламную активность компаний, производящих продукты питания и пр.


    Исследование, проведенное в США, дало несколько любопытных результатов. К примеру, женщины, в отличие от мужчин, чаще стараются покупать овощи и фрукты, они обращают внимание на количество жиров и соли в продукте — представители сильного пола крайне редко обращают внимание на подобные критерии.


    Белые и черные американцы с равным уровнем дохода по-разному оценивают важность стоимости приглянувшихся им продуктов. Для афроамериканцев она боле важна, чем для белых, которые готовы купить более дорогой, но более вкусный или «здоровый» продукт. С другой стороны, белые чаще, чем черные покупают продукты с высоким содержанием жиров.

    medicus.ru

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