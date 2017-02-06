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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ПХГ Украины заполнены газом на 30%
    Опубликовано: 2017-02-06 18:00:12

    Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 февраля уменьшился до 9,579 млрд. куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
    По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 58,89 млн. куб. м газа.
    При этом в данных за 4 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,60 млн куб. м, из Польши - 3,71 млн. куб. м, из Венгрии - 3,55 млн. куб. м газа.
    Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%.
    Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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