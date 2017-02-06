ПХГ Украины заполнены газом на 30% Опубликовано: Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 февраля уменьшился до 9,579 млрд. куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 58,89 млн. куб. м газа.

При этом в данных за 4 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,60 млн куб. м, из Польши - 3,71 млн. куб. м, из Венгрии - 3,55 млн. куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 30%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Юлия Шрамко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.