Новий проект ЄС допоможе Україні вивести управління міграцією та притулком на рівень міжнародних стандартів

Європейський Союз започаткував проект «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні», щоб посприяти приведенню управління міграційними процесами у відповідність до найкращих європейських та міжнародних стандартів.

ЄС надасть 27,2 млн. євро у наступні три роки. «Це найбільший із усіх проектів ЄС у сфері міграції, що коли-небудь реалізовувалися у країнах Східного Партнерства», – зазначив Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Проект, що впроваджуватиметься Міжнародною організацією з міграції (МОМ), допоможе Державній міграційній службі України (ДМС) та Державній прикордонній службі України (ДПСУ) швидше та ефективніше надавати послуги громадянам України та іноземцям. Так, на Державну міграційну службу чекає всебічний аналіз робочих процесів та вдосконалення кадрової системи, що поліпшить її роботу. ДМС також отримає обладнання та програмне забезпечення для захисту персональних даних громадян України та іноземців. Державна прикордонна служба України отримає обладнання, яке дозволить пришвидшити процедури прикордонного контролю, але водночас гарантувати дотримання безпеки, особливо на кордоні з ЄС. Завдяки проекту обидві установи будуть дедалі тісніше працювати разом, щоб гарантувати водночас безпеку та мобільність громадян України та іноземців. Підвищення ефективності обох структур у довгостроковій перспективі дозволить зменшити вартість послуг для громадян.

«Цей проект – про права людини, ефективність роботи органів державної влади в Україні та безпеку. З одного боку, ми захистимо мігрантів від тривалого та тривожного очікування, коли державні органи визначають їхню долю. З іншого боку, управління міграцією в Україні буде здатне реагувати на несподівані виклики сучасного світу», – пояснив Посол Мінґареллі.

У рамках проекту до співпраці з ДМС та ДПСУ буде залучено експертів із протидії корупції, права, інформаційних технологій та менеджменту. Крім того, буде організовано постійний моніторинг міграційної динаміки, що може стати основою для подальшого реформування органів, що опікуються питаннями міграції в Україні, та допомогти у розробці подальшої міграційної політики.