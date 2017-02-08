Предохраняемся надежно: противозачаточные таблетки

Вы решили принимать или уже принимаете противозачаточные таблетки? Их существует множество видов. На что нужно обратить внимание? Давайте попробуем разобраться в плюсах и минусах.

Прежде чем выбрать противозачаточные таблетки, следует удостовериться в том, что вам подходит эта форма контрацепции. В этом вам поможет врач.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это… особенности вашего характера. Задайте себе вопрос: насколько я пунктуальна? Дело в том, что противозачаточные таблетки следует принимать регулярно в одно и то же время каждый день. Да, при правильном использовании противозачаточные таблетки весьма эффективны. Но ключевое слово в этой фазе – «правильном». Как ни печально, об этом каждый год забывает 8%, которые беременеют, принимая оральные контрацептивы.

Существует два основных вида противозачаточных таблеток.

Комбинированные – их большинство. Они содержат гормоны эстроген и прогестин. Дополнительные преимущества таблеток этого типа в том, они облегчают течение менструаций, устраняют боли, связанные с эндометриозом и фибромиомой, снижают риск развития рака яичников. Прогестиновые. Наиболее часто их используют кормящие мамы, женщины с заболеваниями сердечнососудистой системы, которым нельзя принимать эстроген.

Исходя из выше написанного, будет легко определиться, какой тип таблеток подходит именно вам.

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