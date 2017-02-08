  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Автор диеты Дюкана придумал, как победить ожирение
    Опубликовано: 2017-02-08 15:24:15

    Знаменитый французский диетолог, автор популярной диеты, Пьер Дюкан, предлагает оригинальный способ борьбы с детским ожирением. Он рекомендует… ставить худым детям более высокие отметки, чем их полным одноклассникам.

    Избыточный вес становится настоящей проблемой во Франции – в основном из–за малоактивного образа жизни и нерационального питания. Пьер Дюкан предложил реформу, согласно которой выпускники смогут получить дополнительные баллы к своим экзаменационным оценкам, если их индекс массы тела (ИМТ) будет в пределах нормы – между 18 и 23. Школьники, которые за 2 года до выпускных экзаменов были полными, однако смогли похудеть, должны получать «премию» – вдвое больше баллов.

    «Это отлично мотивирует! Выпускные экзамены очень важны во Франции. Дети хотят сдать их, а родители хотят этого еще больше – оттого вся семья будет следить за питанием школьника!» – считает специалист. Доктор Дюкан встретился с топ–менеджерами сети «Макдональдс» и предложил выпустить новый бургер – «МакДюкан», изготовленный из постного мяса и булочки грубого помола. Однако «Макдональдс» отклонил предложение знаменитого диетолога, мотивировав отказ тем, что потребители еще не готовы к таким инновациям.

    Дюкан приобрел всемирную известность как диетолог знаменитостей – несмотря на то, что его методы постоянно критикуют. По мнению экспертов, диета Дюкана, основанная на протеинах, приводит к потере сил, провоцирует головокружение и вызывает… плохой запах изо рта.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...