Автор диеты Дюкана придумал, как победить ожирение

Знаменитый французский диетолог, автор популярной диеты, Пьер Дюкан, предлагает оригинальный способ борьбы с детским ожирением. Он рекомендует… ставить худым детям более высокие отметки, чем их полным одноклассникам.

Избыточный вес становится настоящей проблемой во Франции – в основном из–за малоактивного образа жизни и нерационального питания. Пьер Дюкан предложил реформу, согласно которой выпускники смогут получить дополнительные баллы к своим экзаменационным оценкам, если их индекс массы тела (ИМТ) будет в пределах нормы – между 18 и 23. Школьники, которые за 2 года до выпускных экзаменов были полными, однако смогли похудеть, должны получать «премию» – вдвое больше баллов.

«Это отлично мотивирует! Выпускные экзамены очень важны во Франции. Дети хотят сдать их, а родители хотят этого еще больше – оттого вся семья будет следить за питанием школьника!» – считает специалист. Доктор Дюкан встретился с топ–менеджерами сети «Макдональдс» и предложил выпустить новый бургер – «МакДюкан», изготовленный из постного мяса и булочки грубого помола. Однако «Макдональдс» отклонил предложение знаменитого диетолога, мотивировав отказ тем, что потребители еще не готовы к таким инновациям.

Дюкан приобрел всемирную известность как диетолог знаменитостей – несмотря на то, что его методы постоянно критикуют. По мнению экспертов, диета Дюкана, основанная на протеинах, приводит к потере сил, провоцирует головокружение и вызывает… плохой запах изо рта.

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