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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кто научит ребенка состраданию
    Опубликовано: 2017-02-08 15:04:10

    Вы наверняка замечали, почему одни могут понять точку зрения собеседника, его чувства, - в то время как другие напрочь лишены этого дара? Ученые из Австралии считают, что эта особенность, называемая эмпатией, родом из раннего детства...

    Малыши, чьи мамы часто подробно описывают в разговоре с ними характеры людей, их чувства и мысли, более склонны к альтруизму и эмпатии во взрослом возрасте. «Родители, которые часто ставят себя на место других в разговорах с детьми, помогают им научиться смотреть на мир чужими глазами», - утверждают исследователи. В своей работе они изучали влияние общения родителей и детей. Всего в испытаниях приняли участие более 120 детей в возрасте 4-6 лет.

    Как показали результаты, среди детей с наилучшими языковыми навыками и способностью ставить себя на место других, оказались те, чьи матери часто комментировали реакции других людей, а также свои собственные чувства. Однако если речь ребенка развивалась медленнее, его способность становиться на место другого также не проявлялась – вне зависимости от того, как с ним общалась его мать.

    Это лишний раз подчеркивает, что языковые навыки оказывают ключевое влияние на нашу способность принимать чужую точку зрения. Этот навык, подчеркивают исследователи, крайне необходим всем людям для того, чтобы справляться с многочисленными проблемами, с которыми мы сталкиваемся во взрослой жизни.

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