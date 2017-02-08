Как похудеть навсегда Опубликовано: Согласно статистике, лишь 20% человек, которым удалось сбросить лишние кило, сохраняют новую форму в течение одного года. Чтобы похудеть эффективно, то есть навсегда, эксперты предлагают следовать следующим советам... Следите за своим питанием – не недооценивайте количество употребляемых в каждый прием пищи калорий. Ставьте себе реалистичные цели. Они должны быть четкими и достижимыми. Для начала, попытайтесь сбросить 10% своего веса. Завтракайте. Употребление пищи в течение 1 часа после пробуждения на весь последующий день повышает обмен веществ на 20%. Взвешивайтесь 1 раз в неделю. Строгий контроль веса поможет проследить тенденцию к потере или, наоборот набору веса – чтобы вовремя скорректировать свое пищевое поведение или образ жизни. Посвящайте физкультуре или спорту 1 час в один день. Впрочем, физическими упражнениями можно считать даже уборку по дому или подъем по лестницам. Будьте последовательными: принимайте пищу с регулярными интервалами и не «отъедайтесь» за выходные. Не смотрите ТВ более 10 часов в неделю. Множество худеющих утверждают, что у них нет времени на посещение спортзала – но при этом они находят часок–другой для просмотра телепередач или чтения интернета. Вместо этого следует заниматься физическим трудом. «Когда вы учитесь езде на велосипеде, то не удивляетесь, если поначалу падаете – вы просто готовы пытаться снова и снова. То же касается и похудения: приготовьтесь к поражениям и успехам», – напутствуют нас американские диетологи. «Желание изменить себя и свои привычки – первое необходимое условие для успешного похудения. Но чтобы эффективно снизить массу тела и потом поддерживать себя в новой форме, нужно не только желание, но и упорство. Впрочем, выстояв 3 месяца новом в распорядке, вы измените себя навсегда», – уверены диетологи. zdravoe.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.