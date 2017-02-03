Современные технологии в области стиральных машин

Рынок бытовой техники достаточно велик. Сотни знаменитых компаний постоянно сражаются за внимание клиента, что уже говорить о новых брендах без репутации? Чтобы люди покупали именно их модели, производители бытовой техники постоянно работают над совершенствованием и улучшением своих товаров. На помощь приходят инновационные разработки, которые нельзя встретить среди продукции конкурирующего бренда. Вот несколько уникальных открытий, способных перевернуть мир бытовой техники с ног на голову.

Стирка без порошка и воды

Один из известных брендов бытовой техники представил новый режим стирки – «сухая». При таком режиме машинка не использует ни воду, ни очищающие средства. Как это происходит? Загрязнения удаляются путем прохождения через ткани горячего воздуха. При этом устройство выполняет следующие функции:

удаление неприятных запахов;

ликвидация бактерий и вирусов.

Для тканей подобный режим очень полезен. Он позволяет сохранить их форму, цвет и мягкость. Особенно легко при такой стирке удалять загрязнения с шерстяных материалов. Вполне возможно, что со временем и другие компании подхватят инициативу. Тогда можно будет отказаться от потребления воды и химических чистящих средств.

Разные алгоритмы работы барабана

Большинство современных стиральных машин имеют функцию установки алгоритмов барабана. В зависимости от ткани и типа одежды, он вращается с разной интенсивностью и с разной траекторией. Такая опция появилась совсем недавно, но стала очень популярна среди потребителей. Она позволяет сохранить одежду целой и невредимой, а также препятствует быстрому износу вещей. Много отличных моделей с такими инновационными разработками можно найти на сайте http://studio-bosch.com.ua/.

Антиаллергенная стирка

Одна из очень полезных современных разработок – это борьба с аллергенами. Из-за плохой экологии с каждым годом все больше людей страдают от разного рода раздражителей и аллергий. Поэтому производители бытовой техники не могли не использовать передовые технологии для привлечения таких клиентов.

Новые модели стиральных машин включают в функционал специальный антиаллергенный режим. Ткани обрабатываются при помощи пара, а также во время полоскания добавляется горячая вода. Таким образом микроорганизмы и возбудители аллергических реакций уничтожаются. А пользователь получает чистую и безопасную для здоровья одежду.