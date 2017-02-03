Представители девяти наиболее густонаселённых стран встретятся в Бангладеш для согласования Повестки дня «Образование-2030»

Министры и другие высокопоставленные представители девяти наиболее густонаселённых стран глобального Юга соберутся в Дакке (Бангладеш) с 5 по 7 февраля 2017 года, чтобы возобновить сотрудничество в соответствии с целями в области образования и обязательствами в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Организацией Объединённых Наций в конце 2015 года.

В странах О-9 - Бангладеш, Бразилии, Китае, Египте, Индии, Индонезии, Мексике, Нигерии и Пакистане - проживает более половины населения мира, две трети неграмотного взрослого населения мира и почти половина детей и молодёжи, не посещающих школу. В большинстве стран О-9 девочки по-прежнему имеют больше шансов бросить школу, чем мальчики, а молодые женщины по-прежнему составляют большинство среди неграмотной молодёжи.

С учётом размера систем образования стран О-9 и масштаба проблем, с которыми они сталкиваются, прогресс в деле расширения равного доступа к качественному образованию имеет решающее значение для достижения глобальных целей и задач в области образования (ЦУР 4).

Переполненные классы, нехватка квалифицированных учителей, а также низкие показатели зачисления в школу - вот лишь некоторые из препятствий, над преодолением которых эти страны работают с момента создания сети в 1993 году. Сеть стран О-9 была создана в целях содействия достижению Целей «Образование для всех» - предыдущего комплекса целей в этой области, согласованных на международном уровне.

Инициатива О-9, стартовавшая в 1993 году, представляет сетевую платформу для этих девяти густонаселённых стран, призванную способствовать обмену наработками и передовым опытом в области образовательной политики, и проводить мониторинг прогресса. ЮНЕСКО выступает в качестве Секретариата данной инициативы и поддерживает координацию деятельности данной сети, предусматривающей поочерёдное двухлетнее председательство.

Мероприятие в Дакке, организованное правительством Бангладеш, будет первым совещанием министров стран О-9 после принятия ЦУР и Рамочной программы действий в области образования на период до 2030 года в целях осуществления ЦУР 4.

Борьба за право на образование

В новой Глобальной повестке дня в области образования сформулированы обязательства по обеспечению по меньшей мере одного года дошкольного образования и полного цикла качественного начального и среднего образования для всех к 2030 году. Эта амбициозная Повестка дня также направлена ​​на расширение равноправного доступа как к дошкольному образованию и воспитанию, так и послебазовому образованию и профессиональной подготовке. Это потребует наличия систем для финансовых трудностей и эффективной оценки прогресса в сфере образования, особенно в том, что касается успеваемости и равноправия.

«Вместе страны О-9 представляют собой внушительную преобразующую силу, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. - Если они будут вместе бороться за право на образование, будет достигнут прогресс по всем пунктам Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что отвечает интересам всего мира. Для этого необходимо твёрдо сосредоточится на таких вопросах, как равноправие, финансирование, успеваемость и эффективное использование технологий в интересах инноваций и приобретения навыков».

Совещание министров даёт возможность выстроить дальнейшие действия, опираясь на опыт сети, и выработать общее понимание значения ЦУР 4 для национального законодательства в области образования, политики, планирования, финансирования, управления, координации и мониторинга.