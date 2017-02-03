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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как дожить до старости без очков
    Опубликовано: 2017-02-03 12:04:35

    Почему-то многие считают, что ухудшение зрения в пожилом возрасте нечто совершенно неизбежное. На самом деле, если относиться к своим глазам по-хозяйски рачительно, то о вашем возрасте расскажет лишь седина, но никак не очки. 

     

    Профилактика ухудшения зрения включает в себя немало компонентов, в том числе и соблюдение тех же правил питания, которые установлены для профилактики атеросклероза. Ведь сосудов в глазу никак не меньше, чем в любом другом органе. 

     

    Хороший профилактический эффект можно получить, если регулярно проделывать упражнения для глаз. Например, тренировку по фиксации взгляда на кончике носа, на межбровном промежутке, на приколотом к стене небольшом черном кружочке. Расстояние до кружка должно быть 50 см. 

     

    В каждом из этих положений нужно удерживать взгляд в течение 1-2 минут. Затем глаза закрыть и дать им отдохнуть. Такие упражнения нужно делать два раза в день – утром и вечером – в течение не менее чем 10 минут (время включает и фиксацию и отдых). 

     

    Тонизирует глазные нервы массаж глаз. Он включает в себя поглаживание кончиками пальцев закрытых глаз, легкий нажим на веки, их легкое разминание и массаж всей ладонью. 

     

    Наиболее удобен прием, когда оба глаза массируют двумя пальцами (указательным и средним). По нижнему краю век пальцы должны двигаться по направлению от виска к носу. По верхнему краю – в противоположном, под бровями. Движение повторяется 8-15 раз. 

     

    Неплохим стимулом для глаз остается холодная вода. Утром можно 3-4 раза погрузить лицо в холодную воду на 3-4 секунды, или несколько раз брызнуть ладонями воду в открытые глаза. 

     

    Очень полезно посидеть и посмотреть некоторое время на тихую водную гладь озера, заводи, пруда. Это стимулирует нервную систему, в том числе и глазные нервы. 

     

    Конечно, всем этим нужно занимать не от случая к случаю, а постоянно. Не забывая при этом, и об активном образе жизни. Ведь тренируя тело, вы тренируете свои сосуды, мышца, а значит, и глаза. 

     randevucity.net

     

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