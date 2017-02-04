Так считают психологи, и их предположения небезосновательны. Понаблюдав за обитателями ночных клубов, ученые обратили внимание, что на вечеринках нередко можно встретить дам, далеких от идеалов красоты, но самоуверенно «цепляющих» кавалеров, в компании дюжих толстушек.
Причем, как выяснилось, так поступают не только среднестатистические женщины, но и «звездные» представительницы прекрасного пола. Например,
Британская оперная певица Шарлотта Черч и жена известного футболиста Колин Маклафлин тоже любят время от времени показываться на публике в компании со своими неимиджевыми подружками «больших размеров». Специалисты считают, что эта своеобразная терапия, которая очень подходит не слишком уверенным в себе девушкам. А ее визуальный эффект равен по силе трехнедельной диете на овощном супе.
medicus.ru