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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чтобы выглядеть стройнее, нужно завести полную подружку
    Опубликовано: 2017-02-04 15:24:41

    Так считают психологи, и их предположения небезосновательны. Понаблюдав за обитателями ночных клубов, ученые обратили внимание, что на вечеринках нередко можно встретить дам, далеких от идеалов красоты, но самоуверенно «цепляющих» кавалеров, в компании дюжих толстушек.

     Причем, как выяснилось, так поступают не только среднестатистические женщины, но и «звездные» представительницы прекрасного пола. Например, топ-модель Кейт Мосс, когда ей нужна моральная поддержка, бежит к своей 100−килограммовой подруге, солистке группы The Gossip Бет Дитто. Модель знает, что, какие бы проблемы у нее не были и как бы это не отражалось на ее внешнем виде, рядом с Дитто она будет всегда выглядеть на все сто.


    Британская оперная певица Шарлотта Черч и жена известного футболиста Колин Маклафлин тоже любят время от времени показываться на публике в компании со своими неимиджевыми подружками «больших размеров». Специалисты считают, что эта своеобразная терапия, которая очень подходит не слишком уверенным в себе девушкам. А ее визуальный эффект равен по силе трехнедельной диете на овощном супе.

    medicus.ru

     

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