Запах огурцов – путь к сердцу женщины

Ученые утверждают, что привлекательность зависит не только от открытой улыбки или хорошо подобранного костюма. Более вероятно, люди выбирают партнера по запаху.



Доктор Алан Хирш, автор книги «Запах секса», говорит, что фраза «любовь с первого взгляда» должна быть заменена «любовью с первого нюха». Участок мозга, ответственный за обработку запаха, напрямую связан с участком, отвечающим за эмоциональную реакцию. Таким образом, невозможно разделить обоняние и либидо.

Если сексуальная привлекательность зависит от запаха, хотя, возможно, люди это не ощущают, возникает вопрос, как пахнуть, чтобы вызвать ответное чувство. Согласно исследованию доктора Хирша и его коллег, мужчины должны отказаться от духов, а женщины — сделать остановку в пекарне.



Ученые измеряли уровень сексуального возбуждения у добровольцев обоих полов из военно-медицинской школы и получили поразительные результаты. Выяснилось, что женщинам не нравится запах вишни, жареного мяса и мужского одеколона. Наибольшее возбуждение вызывал запах огурцов.

Вкус мужчин оказался менее причудливым. Духи увеличивали возбуждение на 3%, пицца — на 5%, комбинация лаванды и тыквенного пирога — на 40%.



medicus.ru