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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запах «новой машины» опасен
    Опубликовано: 2017-02-03 11:24:57

    Знаменитый «запах нового автомобиля», который порой так нравится покупателям, может быть опасен для здоровья! По словам экспертов из американской организации «Экологический центр», они изучали запахи около 200 новых моделей этого и прошлого года.

    И оказалось, что знаменитый «аромат новой машины» содержит в себе массу вредных веществ, передает «Прайм-Тасс». В некоторых моделях воздух в салоне насыщен парами клея, красок, винила, пластика. Они способны вызывать головокружения, тошноту, слабость и прочие «нехорошие реакции».


    В список автомобилей с опасным запахом попало несколько Chevrolet (в том числе и популярный у нас Aveo), Hyundai Accent, Kia Rio и Kia Spectra, Nissan Versa, Subaru Forester и ряд других моделей. Сразу скажем – модели Lada и «ГАЗ» эксперты «Экологического центра» не оценивали.

    medicus.ru

     

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