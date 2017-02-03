Запах «новой машины» опасен

Знаменитый «запах нового автомобиля», который порой так нравится покупателям, может быть опасен для здоровья! По словам экспертов из американской организации «Экологический центр», они изучали запахи около 200 новых моделей этого и прошлого года.

И оказалось, что знаменитый «аромат новой машины» содержит в себе массу вредных веществ, передает «Прайм-Тасс». В некоторых моделях воздух в салоне насыщен парами клея, красок, винила, пластика. Они способны вызывать головокружения, тошноту, слабость и прочие «нехорошие реакции».



В список автомобилей с опасным запахом попало несколько Chevrolet (в том числе и популярный у нас Aveo), Hyundai Accent, Kia Rio и Kia Spectra, Nissan Versa, Subaru Forester и ряд других моделей. Сразу скажем – модели Lada и «ГАЗ» эксперты «Экологического центра» не оценивали.



medicus.ru