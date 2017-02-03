Знаменитый «запах нового автомобиля», который порой так нравится покупателям, может быть опасен для здоровья! По словам экспертов из американской организации «Экологический центр», они изучали запахи около 200 новых моделей этого и прошлого года.
И оказалось, что знаменитый «аромат новой машины» содержит в себе массу вредных веществ, передает
В список автомобилей с опасным запахом попало несколько Chevrolet (в том числе и популярный у нас Aveo), Hyundai Accent, Kia Rio и Kia Spectra, Nissan Versa, Subaru Forester и ряд других моделей. Сразу скажем – модели Lada и «ГАЗ» эксперты «Экологического центра» не оценивали.
medicus.ru