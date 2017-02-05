Томография повышает риск раковых заболеваний у тучных людей

Для корректного проведения компьютерной томографии тучному пациенту обычно приходится использовать большую дозу рентгеновского излучения. Американские исследователи из Политехнического института Ренсселаер решили выяснить, насколько это безопасно для здоровья человека.

Группа ученых создала компьютерные модели разных тел. Некоторые модели соответствовали людям с нормальным весом, а некоторые - страдающим ожирением. Затем специалисты внедрили данные модели в программу, симулирующую эффект радиационного облучения. Исследователи выяснили, что компьютерная томография (КТ) приводила к тому, что внутренние органы тучного мужчины подвергались воздействию на 62% большей дозы радиации, чем органы человека с нормальным весом.

Для тучных женщин увеличение дозы радиации составляло 59%. Эксперты пришли к выводу, что КТ у тучных людей повышало риск развития рака. Однако, подчеркивают ученые, риск во многих отношениях был оправданным с медицинской точки зрения и в целом оставался достаточно мал.



medicinform.net