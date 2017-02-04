За способность воспринимать новую информацию отвечает белое вещество головного мозга

По мнению американских исследователей из Вандербильтского университета, за снижение способности к восприятию новой информации в пожилом возрасте отвечает белое вещество мозга.

У человека с возрастом снижается способность принимать решения в незнакомых ситуациях и воспринимать что-либо новое. Исследователи выяснили, что это связано с сокращением целостности двух определенных троп белого вещества, которые соединяют среднюю предлобную кору с лобными долями мозга.

В ходе исследования белого вещества ученые установили, что оно связано со скоростью обработки данных мозгом и промежутками внимания. Данное исследование стало первым, связывающим белое вещество с изучением и принятием решений, подчеркнули специалисты.

Эксперты полагают, что доказательства, подтверждающие связь снижения способности принятия решений с целостностью белого вещества, могут послужить основой для эффективных методов вмешательства. Ранее несколько исследований показали, что связи в белом веществе могут быть усилены благодаря специальным формам познавательных тренировок, добавили ученые.



medicinform.net