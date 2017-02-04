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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За способность воспринимать новую информацию отвечает белое вещество головного мозга
    Опубликовано: 2017-02-04 22:24:07

    По мнению американских исследователей из Вандербильтского университета, за снижение способности к восприятию новой информации в пожилом возрасте отвечает белое вещество мозга.

    У человека с возрастом снижается способность принимать решения в незнакомых ситуациях и воспринимать что-либо новое. Исследователи выяснили, что это связано с сокращением целостности двух определенных троп белого вещества, которые соединяют среднюю предлобную кору с лобными долями мозга.

    В ходе исследования белого вещества ученые установили, что оно связано со скоростью обработки данных мозгом и промежутками внимания. Данное исследование стало первым, связывающим белое вещество с изучением и принятием решений, подчеркнули специалисты.

    Эксперты полагают, что доказательства, подтверждающие связь снижения способности принятия решений с целостностью белого вещества, могут послужить основой для эффективных методов вмешательства. Ранее несколько исследований показали, что связи в белом веществе могут быть усилены благодаря специальным формам познавательных тренировок, добавили ученые.

    medicinform.net

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