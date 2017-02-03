Люди, пережившие насилие в детстве, быстрее стареют

Дети, которые столкнулись с насилием, имеют ослабленную и надорванную ДНК, характерную для стареющих людей, считают американские исследователи из Университета Дьюка.

Специалисты проанализировали более 1 тыс. семей, где в 90-х годах родились близнецы. Образцы ДНК брались у детей в возрасте 5 и 10 лет. На момент завершения исследования близнецам было уже по 18 лет.

Исследователи опрашивали матерей, чтобы выяснить, какая обстановка царила в семье и мог ли ребенок стать жертвой насилия. Причем, речь шла не только о домашнем физическом насилии, но об издевательствах со стороны взрослого человека в принципе.

Выяснилось, что насилие в детстве в два и более раз повышало степень укорачивания теломеров. Эти элементы ДНК, располагающиеся на концах хромосом, не дают ДНК распутаться и связаны с продолжительностью жизни. Стресс в результате насилия ускорял их износ, что приближало старение.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

medicinform.net