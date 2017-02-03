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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женский мозг содержит мужскую ДНК
    Опубликовано: 2017-02-03 16:24:00

    Мужской генетический материал попадает в мозг женщины во время беременности. Он способен находится там долгое время после рождения ребенка, и влиять на здоровье женщины не самым лучшим образом.

    Головной мозг женщин достаточно часто включает мужскую ДНК – она проникает туда в время беременности от плода мужского пола. Ученые провели исследование и обнаружили мужскую ДНК в разных областях мозга у 63% женщин. Это открытие не столько забавное, сколько тревожное: присутствие чужеродного генетического материала или клеток в организме чревато развитием аутоиммунных и онкологических заболеваний. Так, клетки с мужской ДНК были обнаружены в злокачественны опухолях пациенток.

    Данное явление носит название «микрохимеризм» (химера – это генетически разнородный организм или его часть). Микрохимеризм же характеризуется присутствием небольшого процента чужих клеток в организме – он возникает в результате проникновения клеток плода в организм матери (а также наоборот) через плацентарный барьер. Предполагается, что чужеродный генетический материал может оставаться в организме–«хозяине» на всю жизнь.

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