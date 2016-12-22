Сумка барсетка через плечо — на что обратить внимание

В магазинах довольно широк ассортимент самых разных мужских сумок. Поэтому покупатель не успеет просмотреть все имеющиеся модели, так что знать тип сумки нужно еще до похода в магазин. Но с этим определиться довольно просто, а вот как выбрать подходящую модель?

Тут начинаются тонкости. Конечно, весьма удобной является сумка барсетка через плечо, тем более что она вновь входит в моду. Ознакомиться с разными типами таких сумок можно на clutch-clutch.com.ua, но непосредственно перед покупкой следует внимательно осмотреть модель.

Запомните, что действительно надежная и стильная вещь обязательно изготовлена из натуральной кожи. При этом важную роль играет бренд. Если собственно стиль вас не интересует, а интересует только качество и функциональность, можно взять сумку и из искусственного материала. Однако важно убедиться, что этот материал хорошо переносит высокую влажность, не промокает, легко очищается и не боится перепадов температуры. Плечевой ремень тоже должен быть надежным и удобным, а также снабженный специальной подкладкой против соскальзывания.

Качество фурнитуры тоже очень важно. Все застежки, молнии и крепления должны быть качественными и износостойкими. Иначе в самый неподходящий момент что-то сломается и хорошо, если это окажется не крепление плечевого ремня.

Обязательно примерьте сумку — она должна быть удобной. Конечно, в магазине это сделать проще, а с интернет-площадками по продаже сумок нужно вести себя осторожно. Убедитесь, что вы сможете вернуть товар, который не понравился. Имеется в виду, что вам его доставил курьер, вы примерили и, если сумка не подходит, отправили ее назад.

Вот и все. Напоследок стоит заметить, что нужно стараться брать сумку под цвет той одежды, с которой вы собираетесь ее носить. Ну и важно убедиться, что все необходимые вам вещи в нее поместятся.