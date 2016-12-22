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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как начать карьеру в IT?
    Опубликовано: 2016-12-22 11:19:19

    Именно трудоустройство остается самой большой проблемой для вынужденных переселенцев в Украине. Между тем, по данным специалистов, IT-индустрия ежегодно предлагает около 15 тысяч новых рабочих мест со средней месячной зарплатой около 2000 долл. США. Чтобы помочь студентам развить новые навыки и найти работу в сфере IT, в нынешнем году ПРООН реализовала 4-месячную учебную программу по IT-направлению в шести областях Украины. И отныне Луганщина — в их числе.
     «ПРООН ведет плодотворное сотрудничество с компанией GoIT в реализации образовательных программ для переселенцев и местных жителей в разных областях Украины. Сегодня впервые студенты, преподаватели и молодые профессионалы из разных районов Луганской области получили возможность узнать от высококлассных экспертов о карьерных возможностях в IT-сфере. Мы видим в этих талантливых молодых людях огромный потенциал, способный питать развитие региона, и это дает нам надежду на изменения к лучшему», — сказал Мустафа Саит-Аметов, Координатор Программы восстановления и налаживания мира ПРООН.
    Во время тематической сессии спикеры ПРООН совместно с работниками образовательной IT-компании GoIT представили обзор рынка IT, рассказ о психологии успешного трудоустройства и о наиболее востребованных IT-направлениях. Более 100 молодых ребят из разных городов области приняли участие в мероприятии.
    Как сообщает специалист по коммуникациям Программы восстановления и налаживания мира Олег Чанкотадзе, инициатива реализуется при финансовой поддержке правительства Чехии.
    Галина Тищенко, «Восточное партнерство»

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