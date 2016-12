Как начать карьеру в IT? Опубликовано: Именно трудоустройство остается самой большой проблемой для вынужденных переселенцев в Украине. Между тем, по данным специалистов, IT-индустрия ежегодно предлагает около 15 тысяч новых рабочих мест со средней месячной зарплатой около 2000 долл. США. Чтобы помочь студентам развить новые навыки и найти работу в сфере IT, в нынешнем году ПРООН реализовала 4-месячную учебную программу по IT-направлению в шести областях Украины. И отныне Луганщина — в их числе.

«ПРООН ведет плодотворное сотрудничество с компанией GoIT в реализации образовательных программ для переселенцев и местных жителей в разных областях Украины. Сегодня впервые студенты, преподаватели и молодые профессионалы из разных районов Луганской области получили возможность узнать от высококлассных экспертов о карьерных возможностях в IT-сфере. Мы видим в этих талантливых молодых людях огромный потенциал, способный питать развитие региона, и это дает нам надежду на изменения к лучшему», — сказал Мустафа Саит-Аметов, Координатор Программы восстановления и налаживания мира ПРООН.

Во время тематической сессии спикеры ПРООН совместно с работниками образовательной IT-компании GoIT представили обзор рынка IT, рассказ о психологии успешного трудоустройства и о наиболее востребованных IT-направлениях. Более 100 молодых ребят из разных городов области приняли участие в мероприятии.

Как сообщает специалист по коммуникациям Программы восстановления и налаживания мира Олег Чанкотадзе, инициатива реализуется при финансовой поддержке правительства Чехии.

Галина Тищенко, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.