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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Исследование: в 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов
    Опубликовано: 2016-12-22 13:15:22

    В 2016 году в мире не началась ни одна новая война, отмечают эксперты.

    Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. Об этом сообщает DW.

    После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.

    Самой кровопролитной является война в Сирии.

    Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 - в странах Африки и 8 - в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.

    Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.

    В 2015 году в результате вооруженных конфликтов во всем мире погибли 167 тысяч человек, при этом 80% из них стали жертвами шести крупных конфликтов - в Сирии, Центральной Америке, Мексике, Афганистане, Нигерии и Ирак

    ЛIГАБiзнесIнформ

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