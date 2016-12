100 років «Щедрику»: Агентство PlusOne презентувало ролик про найпопулярнішу в світі українську мелодію

100 років тому у Києві вперше прозвучала відома усім різдвяна пісня «Щедрик», яку в світі знають і люблять під назвою Carol of the Bells. До ювілейної річниці «Щедрика» агентство PlusOne презентувало відеоролик, який розповідає історію найпопулярнішої різдвяної мелодії світу.

«“Щедрик” – одна з найпопулярніших новорічних пісень у світі. Існує безліч варіацій виконання й обробок мотиву. ЇЇ англомовний варіант Carol of the Bells звучить у багатьох голлівудських фільмах, серед яких такі культові, як «Гаррі Потер» та «Один вдома». Це той випадок, коли творчий здобуток українців відомий усьому світові. Тому нам варто про це говорити та є чим пишатись», - прокоментувала ідею відео керівник проекту Оксана Крячко.

Як пояснили в агентстві, аудиторія відеоролику – іноземці. Саме на них орієнтована історія щедрівки, викладена у ролику англійською мовою.

«Ми вирішили розповісти світові історію створення цієї пісні, оскільки мало хто знає, що вона – українська. Корінням вона сягає дохристиянського періоду, і в ній закладено потужний етнічний код українців. Про це потрібно нагадувати світу», – додала Оксана Крячко.

У 1916 році хор Київського університету вперше виконав «Щедрика», мелодію до якого написав український композитор Микола Леонтович. Згодом, 1921 року, «Щедрик» вперше прозвучав на концерті в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. А в 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до «Щедрика», яку назвав Carol of the Bells.

Так українська щедрівка міцно увійшла в американську традицію. І сьогодні американці, співаючи улюблену різдвяну пісню, навіть не замислюються, що ця колядка має українське коріння. Ролик PlusOne заповнює цю прогалину.