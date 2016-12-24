Здоровые привычки, которыми можно пренебрегать Опубликовано: Сегодня человек, пожалуй, каждый день слышит по нескольку раз о том, что он должен, а что не должен делать, чтобы оставаться здоровым. Чаще всего эти правила касаются питания, поскольку, как известно, мы это то, что мы едим, однако на практике запреты и обязанности могут касаться чего угодно. Сосчитать, сколько таких правил уже придумано, просто не представляется возможным.



Когда задумываешься, насколько их в деятельности много, и жить попросту становится страшно. Однако есть несколько правил здорового образа жизни, которыми свободно можно пренебречь, не боясь каких-то негативных последствий. О них здесь и пойдет речь.



1. Грызть ногти

На самом деле, артит из-за этого у Вас никогда не разовьется, да и глисты как-то не склонны откладывать у Вас там яйца. За исключением того, что это раздражает всех окружающих, ничего страшного из себя эта привычка не представляет. Так что можете грызть сколько угодно… когда никто не видит.



2. Быть на улице с мокрыми волосами

Вопреки расхожему мнению Вы из-за этого не заболеете. Вы можете действительно заболеть, если подхватите вирус или микроб. И популярная байка о том, что если появишься на улице с мокрыми волосами, то получишь менингит, на самом деле тоже не имеет под собой никакой научной подоплеки.



3. Не плавать после еды

Если Вы только не планируете тонуть от нескольких сотен граммов дополнительного веса, вряд ли плавание после приема пищи может реально повредить Вашему здоровью. Никакой связи с диареей и тем более проблемами с сердечнососудистой системой эта привычка не имеет.



4. Читать в темноте

У Вас могут заболеть глаза или голова, но от такого чтения, даже если оно является более или менее регулярным у Вас не должно развиться долговременных проблем с глазами. Этот факт уже был доказан бесчисленное количество раз, так что сомневаться в его подлинности не приходится.



5. Употребление большого количества сахара

И хотя сам по себе избыток сахара в организме – это плохо, нельзя не развенчать столь популярный, в особенности среди детей, что чрезмерное употребление сахара и сладкого может вызвать сахарный диабет. Это абсолютная чепуха – диабет вызывает курение, ожирение, пьянство и генетика, но никак не конфеты.

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