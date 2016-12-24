Найден способ мгновенной диагностики инфекции: по дыханию Опубликовано: Новое исследование, проведенное в Университете штата Вермонт, предлагает новый и быстрый метод идентификации бактерий, обычных и патогенных, вызывающих туберкулез и другие инфекционные заболевания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Исследование основано на изучении газовой смеси, выдыхаемой из легких. По словам исследователей, "оказывается, что каждый вид бактерий имеет свой определенный тип "подписи", то есть они испускают определенные вещества, которые человек потом выдыхает. Просмотрев данные о составе выдыхаемой смеси, можно быстро определить, подхватил ли пациент какую-то бактериальную инфекцию или же он вполне здоров".



В новом исследовании были протестированы составы смесей, выдыхаемых лабораторными мышами. Исследователи вначале изучили мышей, инфицированных туберкулезом и стафилококком. Далее проверили воздушно-капельные смеси от дыхания здоровых мышей и сравнили результаты. Результаты показали, что каждая бактерия имеет свою "индивидуальную" подпись, которая легко "прочитывается" в выдыхаемой из легких смеси. Таким быстрым и простым способом затем выявляли мышей-носителей определенной инфекции и совершенно здоровых особей.



Пока на людях эксперименты не проводились, однако, поскольку ученые смогли обнаружить химические "подписи", оставляемые каждым видом бактерий, есть шанс, что новый метод будет успешно применяться в экспресс - диагностике и у людей.



Авторы отмечают, что таким образом можно будет идентифицировать многие другие виды заболеваний немикробной природы, например, сахарный диабет и ряд других. Любые изменения или проблемы в организме, в конечном счете, меняют химическую структуру воздушной смеси, выдыхаемой человеком.



news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.