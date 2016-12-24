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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клубника и черника снижает риск сердечных приступов на треть
    Опубликовано: 2016-12-24 09:44:18

    Пациенты, подвергнувшиеся госпитализации по причинам, связанным с проблемой сердечнососудистой системы, а также люди, просто заботящиеся о своем сердце, могут извлечь огромную пользу от употребления клубники и черники – отмечается в новом исследовании группы американских ученых, сообщает Science Daily.

    Медики приводят подсчитанную ими статистику, согласно которой включение этих ягод в свой рацион питания в размере трех-четырех небольших порций в неделю позволяет сократить риск сердечного приступа на треть, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Вместе с тем на сегодняшний день наличие данного клинического эффекта является доказанным только на женщинах – отмечается в Журнале американской ассоциации кардиологии, изначально опубликовавшем отчет по работе. Черника и клубника содержат высокие уровни естественных соединений, называемых диетическими флавоноидами, которые также содержаться в винограде и вине, ежевике, баклажанах и других овощах и фруктах.

    Отдельный подкласс флавоноидов, называемый антоцианами, позволяет расширять артерии, противодействует накоплению холестерина на стенках сосудов и оказывает ряд других полезных воздействия на здоровье сердце и сосуда человека – отмечается в исследовании. Именно таким подклассом флавоноидов как раз и богаты эти виды ягод.

    В рамках проведения исследования ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США и Университета Восточной Англии в Великобритании организовали проспективный анализ среди 93600 женщин в возрасте от 25 до 42 лет. Все им было предложено вести записи о своей диете и отчитываться медикам обо всех ее нюансах каждые четыре года в течение 18 лет.

    В ходе исследования в общей сложности произошло 405 сердечных приступов. Женщины, которые ели чернику и клубнику на регулярной основе продемонстрировали 32-процентное снижение риска сердечных приступов по сравнению с женщинами, которые ели ягоды один раз в месяц или меньше. Они оказались даже более защищены от проблем с сердечнососудистой системой, чем женщины, в целом потреблявшие большее количество разнообразных фруктов и овощей.

    При этом ученые исключили из расчета все прочие факторы риска, в том числе возраст, наличие высокого кровяного давления, семейную история с наличием сердечного приступа у близких родственников, массу тела, наличие физической активности, курение, высокий уровень потребления кофеина или алкоголя. По словам исследователей не зря черника и клубника сегодня являются наиболее популярными ягодами на территории США.

    news.gradusnik.ru

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