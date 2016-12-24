Ограничение диеты пожилых людей является нецелесообразным Опубликовано: Диета с высоким содержанием сахара и жиров не может серьезно навредить здоровью пожилых людей, в возрасте 75 лет и старше, даже если они имеют ожирение – к такому выводу на днях пришли ученые из университета штата Пенсильвании.



По словам экспертов, диета и ограничение питания для людей преклонного возраста имеют слишком серьезные риски для их здоровья, и вероятно, даже более серьезные, чем риски от ожирения и в целом неправильного питания. “Пожилые люди должны в целом стараться питаться правильно, но никаких ограничений в еде они придерживаться не должны” – отмечается в отчете по исследованию.



Проблема разработки оптимальной диеты для пожилых людей уже давно приковывает к себе внимание научного сообщества. По словам медиков, ожирение приобретает все большую распространенность среди людей преклонного возраста по всему миру, что очень часто негативно влияет на их здоровье. Однако, попытка сбросить вес, когда пациенту за семьдесят всегда связана с чрезмерной нагрузкой для организма, которую медики не советуют пытаться перенести. Согласно официальной статистике сегодня 30 процентов людей за 75 лет в развитых странах имеют избыточный вес. Через два десятилетия, а именно в 2030 году те же 30 процентов людей такого возраста будут иметь ожирение, в то время как распространенность избыточного веса среди пожилого населения вырастет на 40 процентов.



В рамках проведенного исследования, команда специалистов опрашивала участников тестируемой группы по телефону в среднем 4-5 раз в течение 10 месяцев. Участники были условно поделены на придерживающихся трех различных систем питания. Первая: "Сладости и молочные продукты" характеризовалась преобладанием калорий из хлебобулочных изделий, молока, подслащенного чая и кофе и весьма низким потребление мяса птицы. "Заботящаяся о здоровье" система питания характеризовалась относительно более высоким потреблением макарон, лапшы, риса, фруктов, мяса птицы, орехов, рыбы и овощей, и более низким потреблением жареных овощей, обработанного мяса и безалкогольных напитков. "Западная" система питания характеризовалась более высоким потреблением хлеба, яиц, жира, жареных овощей, алкогольных и безалкогольных напитков, и самые низким потреблением молока и фруктов.



Изначально участники исследования имели примерно одинаковое состояние здоровья. По результатам отчетного периода исследователи установили, что никаких особенных различий в динамике состояния здоровья между тремя категориями пациентов не наблюдалось, за исключением незначительно повышенного риска гипертонии у тех пожилых людей, что потребляли много сладостей. Таким образом, эксперты заключают, что диета в пожилом возрасте не влияет существенно на состояние здоровья.

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