Гирудотерапия: лечение пиявками

В переводе с латинского гирудотерапия означает «лечение пиявками». Кто первым открыл этот метод лечения - история умалчивает. Известно лишь, что человечество знало о гирудотерапии за тысячу лет до рождества Христова. «Услугами» медицинских пиявок активно пользовались египетские фараоны, а также иудейская знать. Применяли гирудотерапию и такие знаменитые эскулапы, как Гиппократ, Гален и Авиценна. И что самое интересное - не угасает интерес к этому методу лечения и сегодня. Нас консультирует заведующий отделением нетрадиционной медицины Ирпенского военного госпиталя, врач высшей категории Дмитрий Александрович ВАРЛАМОВ.

Кто такая пиявка

Медицинская пиявка - это кровососущий эктопаразит, относящийся к кольчатым червям. На голове у этой «кровопийцы» пять пар глаз, а во рту - три челюсти с хитиновыми зубчиками. С помощью острых челюстей пиявка прокусывает кожу человека и сосет кровь. Глубина укуса - всего 1,5 мм, а объем выпиваемой пиявкой крови - от 5 до 15 мл. Кстати, всего в мире существует более 400 разновидностей пиявок, но для лечения людей используется лишь одна - hirudina medicinalis, то есть медицинская пиявка. Она не имеет ничего общего со своими дикими собратьями, населяющими пруды и водоемы. Выращенные в условиях биофабрик (в закрытом цикле развития), медицинские пиявки не контактируют ни с людьми, ни с животными, поэтому их считают абсолютно стерильными, как одноразовые шприцы.

Какие проблемы решает гирудотерапия

● Уменьшает трофические язвы, останавливает развитие сосудистых заболеваний ног (варикозная болезнь).

● Улучшает состояние гипертоников, людей, страдающих ишемической болезнью сердца, а также перенесших инсульт.

● Помогает остановить развитие глаукомы.

● Снимает приступы острого геморроя, позволяет избавиться от хронического геморроя.

● Хорошо справляется с гинекологическими патологиями (полипы в матке, эндометриоз, застойные явления в малом тазу, бесплодие, дисфункция яичников).

● Облегчает острое состояние больных гайморитом (пиявка ставится интраназально, то есть в полость носа), снимает приступы мигрени.

● Помогает решить косметологические проблемы (пиявка приводит в тонус мышцы, убирает морщины, тонизирует мышцы орбиты глаз).

Суть метода

Многие уверены, что пиявка лечит человека, отсасывая «плохую кровь». Однако это далеко не так. На самом деле плохой крови не бывает, так что эффективность гирудотерапии зависит не от кровопусканий, а от сложного по своему биохимическому составу ферментативного комплекса, который вырабатывает пиявка. Так, во время сеанса гирудотерапии она прокусывает кожу пациента и впрыскивает в образовавшуюся микроранку фермент гирудин. Он улучшает микроциркуляцию крови в органах и тканях, снимает воспаление, уменьшает застойные явления, благодаря чему органы насыщаются питательными веществами и кислородом. Кроме того, пиявка выделяет анальгезирующие и противогистаминные вещества, которые обезболивают место укуса, а также предотвращают его воспаление. Вот почему донор пиявки долгое время не замечает присосавшегося к нему кровопийцу.

Противопоказания

Анемия, гемофилия, выраженная гипотония, беременность, онкологические и инфекционные заболевания, острые хирургические патологии.

Продолжительность сеанса

Обычно время экспозиции (постановки) пиявки ограничивается 20 минутами - ровно столько времени необходимо для того, чтобы она впрыснула в кровь человека свои целебные ферменты и утолила голод. После этого гирудотерапевт снимает пиявку с пациента и отправляет ее на утилизацию, поскольку повторное использование одной и той же пиявки, как и одноразового шприца, считается недопустимым! Хотя некоторые пациенты из гуманных побуждений и экономических соображений предпочитают не покупать новых пиявок. Сохраняя жизнь уже использованным, они приносят их с собой в баночке с водой на каждый новый сеанс гирудотерапии.

Продолжительность курса

Курс лечения зависит от состояния пациента, степени и тяжести его заболевания. В среднем, продолжительность лечения колеблется от 2-х до 4-х недель. Кстати, сеансы гирудотерапии проводятся не каждый день, а 1-3 раза в неделю.

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