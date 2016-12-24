Дельфинотерапия: кого спасут дельфины

Существует античная легенда о том, что Афродиту, которая родилась в море, вынес на берег дельфин. С тех пор к этому симпатичному животному люди относятся с большим доверием. И не зря, ведь общение с дельфинами способно избавить человека от многих недугов, начиная от энуреза и заканчивая заиканием и депрессией.

Более того: дельфинотерапия способна серьезно улучшить состояние детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и мозговой дисфункцией. В чем же секрет этого метода и кому он показан? Нас консультирует психолог-консультант, тренер Елена Фокина.

Кому показана дельфинотерапия:♦ детский церебральный паралич;♦ ранний детский аутизм;♦ синдром Дауна и другая генетическая патология;♦ минимальная мозговая дисфункция либо синдром дефицита внимания с гиперактивностью;♦ функциональные нарушения центральной нервной системы;♦ умственная отсталость (кроме глубокой степени), расстройства речи и слуха;♦ нейросенсорная тугоухость;♦ неврозы, посттравматические стрессовые расстройства;♦ депрессивные расстройства неэндогенного характера (субдепрессивный уровень);♦ расстройства памяти, нарушения обучаемости.

Авторство метода

В 1978 году американский морской биолог Дэвид Натансон впервые в мировой практике начал лечить детей с врожденными пороками развития с помощью дельфинотерапии. Дело было в «Гроте дельфинов» (Флорида), где маленькие пациенты Дэвида могли наблюдать за дельфинами, кормить их рыбой или просто барахтаться рядом в воде. После таких «сеансов» ученый с удивлением отмечал, насколько общительнее, радостнее становились дети, как повышалось их восприятие информации и как легко они поддавались обучению. Открытие доктора Натансона научным миром было встречено с некоторым недоверием. Однако ученый нашел своим экспериментам научное обоснование, и в 1994 году дельфинотерапия было официально признана как один из методов нетрадиционной медицины. В настоящее время дельфинотерапию практикуют более 100 медицинских центров-дельфинариев в США, Израиле, Египте, Германии, Голландии, Италии, Мексике, на Кубе. Кстати, в октябре 2005 года в Латвии состоялась международная конференция «Дельфинотерапия - природное сокровище XXI века», на которой были названы три ведущих мировых центра дельфинотерапии. В их число вошли центры дельфинотерапии во Флориде (США), Эйлате (Израиль) и Евпатории (Украина).

Суть метода

В основе метода дельфинотерапии лежит так называемый сонофоретический эффект, который вызывает химические и электрические изменения в организме человека. Так, после общения с дельфином в теле человека повышается выработка гормонов радости (эндорфинов), улучшается межклеточный обмен, уходит нервное напряжение, нормализуется артериальное давление, стабилизируется эмоциональный фон. Неудивительно, что после сеанса дельфинотерапии улучшается общее состояние пациентов, исчезают болевые ощущения, рассеиваются гнетущие мысли, человек ощущает прилив сил. Столь позитивное влияние специалисты объясняют воздействием сонара дельфина (жировое возвышение над носом млекопитающего), который является чем-то вроде линзы, преобразующей звук в ультразвук. Ученые предполагают, что голос дельфина - это мощная ультразвуковая волна, влияющая на клетки всего организма.

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