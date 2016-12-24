Как пережить мировой кризис: антикризисная программа

Сокращения, увольнения, рост цен, падение курса гривны... Раньше за плохие новости вешали, а сейчас - поощряют. Вот и растет количество нервных срывов и депрессий. Как же противостоять обрушившемуся на наши головы негативу? Чем его лучше всего заедать, запивать и как вообще с ним бороться? Нас консультирует доктор медицинских наук, профессор, председатель Украинского общества антропософских врачей, зав. кафедрой фармакологии Института экологии и медицины Наталья Костинская.

Чем опасен стресс?

Независимо от возраста, характера и темперамента человека, реакция на стресс проходит примерно по одному и тому же сценарию:

● Первой на стрессовую ситуацию реагирует эндокринная система: гипофиз начинает активно вырабатывать гормоны стресса - адреналин и кортизол. Под их влиянием ускоряются все биохимические процессы и беспощадно «сжигается» большое количество витаминов и микроэлементов, особенно витаминов А, С, Е, В1, В2 и В6, отвечающих за работу нервной, иммунной и эндокринной систем.

● Второй реагирует сердечно-сосудистая система. Под влиянием адреналина кровеносные сосуды суживаются и спазмируются. В результате повышается артериальное давление и учащается сердцебиение.

● Третьей включается нервная система: по нервным окончаниям в мозг посылаются импульсы, сигнализирующие о нестандартной ситуации. В результате человека захлестывают эмоции - он начинает кричать, плакать, топать ногами, нервно курить, впадать в тоску или истерику. В горниле этих страстей «сгорают» запасы глюкозы, что приводит к резкому снижению сахара в крови и упадку сил.

● Но самое неприятное, что во время стресса под действием адреналина и кортизола нарушается клеточное дыхание, а, следовательно, и питание тканей. Если стресс хронический, эти процессы приводят к быстрому накоплению свободных радикалов, которые ускоряют старение кожи и провоцируют развитие многих серьезных заболеваний.

Как себе помочь

Включить в рацион свежеотжатые соки. Это позволит восполнить недостаток витаминов и минералов, а также освободить организм от токсинов и свободных радикалов, которые усиливают последствия стресса. Правда, для пополнения витаминно-минерального баланса нужно выпивать не менее 200 мл сока-фреш в день, желательно апельсинового, грейпфрутового, яблочно-тыквенного, морковно-яблочного или томатно-сельдерейного.

Употреблять больше сладостей. После перенесенного стресса важно восполнять недостаток глюкозы. Сделать это можно с помощью свежих фруктов (бананы, виноград, яблоки, хурма), сухофруктов (финики, инжир, курага, изюм) и меда.

Отказаться от кофеина. Зная о том, что стресс провоцирует повышение артериального давления, важно избегать напитков, богатых кофеином (кофе, кола, крепкий черный и зеленые чаи). Лучше отдавать предпочтение мятному, ромашковому, мелиссовому чаям, которые благотворно влияют на возбужденную нервную систему.

Есть больше каш и салатов. Восполнить потери витаминов группы В, в которых особенно остро нуждается наша нервная система, помогут каши из цельных круп, черный хлеб, листовая зелень, орехи и капуста.

Баловать себя шоколадом. В состав черного шоколада входит андамин - вещество, действующее на организм как легкий наркотик. Кроме того, шоколад поднимает уровень серотонина - гормона счастья, поэтому пару кусочков этого черного лакомства помогут быстро прийти в себя после пережитого стресса.

Осторожно с алкоголем. Сильный стресс часто становится провокатором повышения внутричерепного давления. Ну а поскольку спиртные напитки (особенно коньяк) вызывают тот же эффект, от них лучше совсем отказаться или же употреблять в незначительных количествах (не больше 1 ч. л) со сладким чаем.

Больше гулять. Ученые доказали, что избыток адреналина в крови лучше всего «сжигает» спорт. Следовательно, прийти в себя после тяжелого трудового дня поможет фитнес-тренировка, пробежка на свежем воздухе, велосипедная или пешая прогулка.

Воспользоваться гомеопатией. Гомеопатические препараты помогут повысить устойчивость организма к стрессам, укрепят нервную систему, снимут нервное напряжение после перенесенного стресса. Для этого прекрасно подойдут Арника 30, Вератрумальбум 30 и Авена сатива 30.

Арника 30 - универсальное средство, повышающее физическую и умственную выносливость организма, стимулирующее работоспособность, особенно если человек пребывает в подавленном, мрачном, раздражительном состоянии духа, жалуется на сонливость, беспокойный сон, рассеянное внимание, отвращение к работе, снижение памяти.

Принимать по 5 крупинок до завтрака (под язык) 2-3 раза в неделю или в день важного совещания, решающей встречи с партнерами.

Вератрумальбум 30 действует как прекрасный адаптоген, повышающий адаптационные возможности организма. Он показан при истощении нервной системы под действием психических и физических перегрузок, сопровождающихся слабостью, бледностью кожных покровов, понижением артериального давления. Препарат подойдет людям, страдающим от потери работы и тем, кто чувствует полное истощение из-за перегрузок.

Принимать 2-3 раза в неделю в течение 1,5-2-х месяцев с месячным перерывом. При необходимости курс можно повторить.

Авена сатива 30 повышает иммунитет, эффективен для взрослых и детей, подвергшихся воздействию стресса, неблагоприятной экологической обстановке, последствиям вакцинации. При курсовом применении укрепляет нервную систему, предупреждает инфекционные заболевания, а также развитие аутоиммунных заболеваний.

Принимать 2-3 раза в неделю утром за 15-30 минут до завтрака в течение 2-х месяцев.

happywoman.com.ua