Зов крови: зачем беременным сдавать анализы

Человеческая кровь - поистине уникальная жидкость, насыщенная питательными веществами, кислородом, а также миллиардами лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. Меняясь в зависимости от времени года, погодных условий и, конечно, состояния здоровья человека, кровь может стать зеркалом организма. Неудивительно, что при малейшем подозрении на болезнь врачи тут же выписывают направление на общий анализ крови. Ну а поскольку беременность - время повышенного внимания к состоянию женщины, ей приходится сдавать этот анализ очень часто, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Что определяет общий анализ крови?

Уровень гемоглобина, наличие воспалительных процессов в организме и аллергических реакций.

Как часто проводится?

Сдается при первом посещении гинеколога (на 8-й неделе), а затем - по требованию врача (но не менее четырех раз за беременность - на 12-й, 20-й и 24-й неделе).

Важно знать

Общий анализ крови сдается натощак, поскольку прием пищи может исказить показатели (после еды повышается количество лейкоцитов, жирная и жареная пища немного сгущает кровь, а сладкая повышает уровень сахара).

Показатели (норма)

Гемоглобин - 120-140 г/л (для беременных норма - 100-130)

Эритроциты - 3,9-4,7 млн в 1 мкл

Цветовой показатель - 0,86-1,1

СОЭ - 2-15 мм/час

Ретикулоциты - 2-10%

Тромбоциты - 180-400 тыс. на мкл

Лейкоциты - 4200-9200 в 1 мкл

Нейтрофилы:

Миелоциты - 0%

Метамиелоциты - 0%

Палочкоядерные - 1-6%

Сегментоядерные - 47-72%

Эозинофилы - 0,5-5%

Базофилы - 0-1%

Имфоциты - 19-37%

Моноциты - 3-11%

Плазматические клетки - 0%

● Количество гемоглобина и эритроцитов у беременных часто понижено в связи со снижением всасывания железа, которое составляет основную часть гемоглобина, и с повышенной потребностью в нем во время беременности.

● Количество лейкоцитов в составе крови часто увеличивается из-за повышения защитных свойств в результате высокой антигенной нагрузки на организм будущей мамы.

● Скорость оседания эритроцитов нередко повышается из-за сгущения крови во время беременности.

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