  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Загрязнение воздуха провцирует преждевременные роды
    Опубликовано: 2016-12-24 17:44:33

    Женщины, которые дышали сильно загрязненным воздухом в начале беременности, склонны к преждевременным родам, – предполагает исследование шведских ученых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Риск невысок, и авторы не уверены, что результаты относятся ко всем женщинам.

    Исследователи изучили 135 000 женщин, которые рожали в больницах Стокгольма между 1998 и 2006 годами. Они сделали детальные записи про состояние здоровья матерей, течение беременности. Они хотели измерить влияние загрязнителей воздуха, таких как химический озон и выхлоп транспортных средств на состояние беременных в течение первых 12 недель.

    Приблизительно у 4 из 100 женщин были преждевременные роды, и у 3 из 100 – наблюдалась эклампсия, заболевание, при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что это угрожает жизни матери и ребенка.

    Также авторы сделали вывод, что риск преждевременных родов увеличивается на 4% при увеличении уровня озона в воздухе на 10 микрограммов на кубический метр. Они также установили подобную связь между увеличениями уровня озона и риском предварительной эклампсии.

    Однако результаты исследования не показывают причину и следствие и являются недостаточно надежными, проверенными и требуют дальнейшего анализа.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...