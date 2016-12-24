Загрязнение воздуха провцирует преждевременные роды

Женщины, которые дышали сильно загрязненным воздухом в начале беременности, склонны к преждевременным родам, – предполагает исследование шведских ученых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Риск невысок, и авторы не уверены, что результаты относятся ко всем женщинам.

Исследователи изучили 135 000 женщин, которые рожали в больницах Стокгольма между 1998 и 2006 годами. Они сделали детальные записи про состояние здоровья матерей, течение беременности. Они хотели измерить влияние загрязнителей воздуха, таких как химический озон и выхлоп транспортных средств на состояние беременных в течение первых 12 недель.

Приблизительно у 4 из 100 женщин были преждевременные роды, и у 3 из 100 – наблюдалась эклампсия, заболевание, при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что это угрожает жизни матери и ребенка.

Также авторы сделали вывод, что риск преждевременных родов увеличивается на 4% при увеличении уровня озона в воздухе на 10 микрограммов на кубический метр. Они также установили подобную связь между увеличениями уровня озона и риском предварительной эклампсии.

Однако результаты исследования не показывают причину и следствие и являются недостаточно надежными, проверенными и требуют дальнейшего анализа.

zdravoe.com