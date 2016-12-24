Насколько безопасны низкокалорийные диеты

Традиционные методы потери веса включают диеты с низким содержанием калорий – от 800 – 1 500 ккал в день и регулярные физические нагрузки. Однако, они являются краткосрочными и не гарантируют стабильных результатов.

Много диет с очень низким содержанием калорий – специально разработанные программы до 800 ккал, которые заменяют весь обычный рацион питания. Другие, как, например, диета из грейпфрутов (называется еще голливудской диетой), основаны на потреблении большого количества одних и тех же низкокалорийных продуктов.

Низкокалорийные диеты помогают человеку с лишним весом терять от 1, 4 до 2, 3 килограммов в неделю, а также уменьшить холестерин, понизить кровяное давление.

Однако, диеты с очень низким содержанием калорий не эффективны в долгосрочной перспективе, потому что вес быстро возвращается назад. Такие диеты подходят для пациентов, которые готовятся к хирургической операции.

Можно попробовать строгую низкокалорийную диету только после неудачных попыток похудеть на менее строгих диетах. Но необходимо следить за количеством калорий: минимум 450 ккал/день для женщин, 500 ккал/день для мужчин.

Чтобы быть здоровым, человек нуждается в определенном балансе продуктов различных продовольственных групп. Получить все необходимые вещества и вложиться в 800 ккал – невозможно, особенно если питаться одними и теми же продуктами, поэтому злоупотреблять низкокалорийными и моно диетами не стоит.

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