  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Насколько безопасны низкокалорийные диеты
    Опубликовано: 2016-12-24 10:24:43

    Традиционные методы потери веса включают диеты с низким содержанием калорий – от 800 – 1 500 ккал в день и регулярные физические нагрузки. Однако, они являются краткосрочными и не гарантируют стабильных результатов.

    Много диет с очень низким содержанием калорий – специально разработанные программы до 800 ккал, которые заменяют весь обычный рацион питания. Другие, как, например, диета из грейпфрутов (называется еще голливудской диетой), основаны на потреблении большого количества одних и тех же низкокалорийных продуктов.

    Низкокалорийные диеты помогают человеку с лишним весом терять от 1, 4 до 2, 3 килограммов в неделю, а также уменьшить холестерин, понизить кровяное давление.

    Однако, диеты с очень низким содержанием калорий не эффективны в долгосрочной перспективе, потому что вес быстро возвращается назад. Такие диеты подходят для пациентов, которые готовятся к хирургической операции.

    Можно попробовать строгую низкокалорийную диету только после неудачных попыток похудеть на менее строгих диетах. Но необходимо следить за количеством калорий: минимум 450 ккал/день для женщин, 500 ккал/день для мужчин.

    Чтобы быть здоровым, человек нуждается в определенном балансе продуктов различных продовольственных групп. Получить все необходимые вещества и вложиться в 800 ккал – невозможно, особенно если питаться одними и теми же продуктами, поэтому злоупотреблять низкокалорийными и моно диетами не стоит.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...