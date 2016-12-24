5 признаков беременности, о которых женщина может не догадываться

Если женщина хорошо чувствует свое тело, то заметить изменения в организме можно и в течение первых нескольких дней после беременности.

Но большинство женщин не подозревает, что они беременны, пока симптомы не станут слишком очевидны.

Отсутствие менструаций: это достаточно явный признак беременности, хотя и не категоричный, поскольку стресс и напряжение тоже могут стать причиной нерегулярных менструаций. Частое мочеиспускание: это происходит после того, как начинает вырабатываться гормон беременности – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Этот гормон вызывает частое мочеиспускание. Усталость: сильное истощение – очень ранний признак беременности. Рост гормона прогестерон – один из факторов, который способствуют усталости во время беременности на ранних сроках. Утренняя (обеденная, вечерняя) тошнота: чаще всего женщин беспокоит утреннее недомогание, сопровождаемое рвотой, которое может проходить и с осложнениями, вызывая обезвоживание и недоедание. Увеличение молочных желез: на ранней стадии беременности грудь становится более нежной на ощупь, увеличивается в размерах и это тяжело не заметить.

Организм каждой женщины уникальный, однако если наблюдается хоть один из перечисленных признаков, следует сделать тест на беременность.

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