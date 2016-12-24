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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 5 признаков беременности, о которых женщина может не догадываться
    Опубликовано: 2016-12-24 10:04:45

    Если женщина хорошо чувствует свое тело, то заметить изменения в организме можно и в течение первых нескольких дней после беременности.

    Но большинство женщин не подозревает, что они беременны, пока симптомы не станут слишком очевидны.

    1. Отсутствие менструаций: это достаточно явный признак беременности, хотя и не категоричный, поскольку стресс и напряжение тоже могут стать причиной нерегулярных менструаций.
    2. Частое мочеиспускание: это происходит после того, как начинает вырабатываться гормон беременности – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Этот гормон вызывает частое мочеиспускание.
    3. Усталость: сильное истощение – очень ранний признак беременности. Рост гормона прогестерон – один из факторов, который способствуют усталости во время беременности на ранних сроках.
    4. Утренняя (обеденная, вечерняя) тошнота: чаще всего женщин беспокоит утреннее недомогание, сопровождаемое рвотой, которое может проходить и с осложнениями, вызывая обезвоживание и недоедание.
    5. Увеличение молочных желез: на ранней стадии беременности грудь становится более нежной на ощупь, увеличивается в размерах и это тяжело не заметить.

    Организм каждой женщины уникальный, однако если наблюдается хоть один из перечисленных признаков, следует сделать тест на беременность.

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