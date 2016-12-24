Во что верят мужчины

Мужчины верят в вещи, которые с точки зрения женщин совершенно неправдоподобны.

1.Рассматривать женскую грудь – полезно для здоровья мужчины. Большинство гетеросексуальных мужчин хотели бы придерживаться этой гипотезы. Тем не менее, немецкие ученые доказали, что созерцание женской груди сравнимо с интенсивной регулярной тренировкой и может продлить жизнь мужчины на 5 лет.



2.Порция спиртного с утра помогает избавиться от похмелья. Миллионы мужчин готовы поклясться, что этот метод работает. Недавнее исследование, проведенное командой нейробиологов из университета Саутгемптона (University of Southampton) показало, что небольшая доза алкоголя, действительно, облегчает состояние похмелья.

3.Холостые парни чаще занимаются сексом. Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале Lancet, показало, что женатые люди чаще занимаются сексом, чем холостые мужчины.



4.Мужчины думают о сексе каждые семь секунд. Согласно исследованию института Кинси (Kinsey Institute), в то время как некоторые мужчины фантазируют о сексе, 54% из них им занимаются, по крайней мере, 1 раз в день, 43% – 2–3 раза в неделю и 4% только 1 раз в месяц или реже.

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