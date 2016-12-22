  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины разочаровываются в любви в два раза чаще, чем мужчины
    Опубликовано: 2016-12-22 22:24:16

    Эксперты из США утверждают, что женщины сожалеют об увлечениях своей молодости вдвое чаще, чем мужчины.

    Неудачи в личной жизни заставляют женщин страдать в два раза чаще, чем мужчин, утверждают ученые из Северо–западного университета (Northwestern University) в Иллинойсе. Они обнаружили, что большая часть сожалений и тревог, испытываемых женщинами, касается пережитого с «бывшими». Согласно статистике, 44% женщин и 19% мужчин сожалеют об ошибках, допущенных в личной жизни. Впрочем, практически у каждого человека имеются свои сожаления по поводу решений, принятых в рамках отношений с противоположным полом.

    То, что они когда–то не смогли удержать любимого человека – основная причина горьких сожалений. Также люди переживают по поводу упущенной возможности завести роман с человеком, к которому они испытывали симпатию в молодости, но, по каким–то причинам, так и не перешли к более тесному общению.

    Еще одна важная причина для переживаний – сожаления о своем поведении и об отношении к любимому человеку, который, безусловно, заслуживал большей любви и заботы. По словам ученых, проводивших опрос, многие из респондентов предпринимали попытки что–то изменить, а некоторые из них, вспоминая о былом, заливались слезами.

    Помимо отношений и любви, люди обычно сожалеют о том, что не пошли учиться в университет, вовремя не развелись со своим супругом или выбрали карьеру и деньги вместо любви и страсти.

    zdravoe.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...