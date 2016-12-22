Женщины разочаровываются в любви в два раза чаще, чем мужчины

Эксперты из США утверждают, что женщины сожалеют об увлечениях своей молодости вдвое чаще, чем мужчины.

Неудачи в личной жизни заставляют женщин страдать в два раза чаще, чем мужчин, утверждают ученые из Северо–западного университета (Northwestern University) в Иллинойсе. Они обнаружили, что большая часть сожалений и тревог, испытываемых женщинами, касается пережитого с «бывшими». Согласно статистике, 44% женщин и 19% мужчин сожалеют об ошибках, допущенных в личной жизни. Впрочем, практически у каждого человека имеются свои сожаления по поводу решений, принятых в рамках отношений с противоположным полом.

То, что они когда–то не смогли удержать любимого человека – основная причина горьких сожалений. Также люди переживают по поводу упущенной возможности завести роман с человеком, к которому они испытывали симпатию в молодости, но, по каким–то причинам, так и не перешли к более тесному общению.

Еще одна важная причина для переживаний – сожаления о своем поведении и об отношении к любимому человеку, который, безусловно, заслуживал большей любви и заботы. По словам ученых, проводивших опрос, многие из респондентов предпринимали попытки что–то изменить, а некоторые из них, вспоминая о былом, заливались слезами.

Помимо отношений и любви, люди обычно сожалеют о том, что не пошли учиться в университет, вовремя не развелись со своим супругом или выбрали карьеру и деньги вместо любви и страсти.

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