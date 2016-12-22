Ошибки врачей могут стоить жизни

Эксперты определили основные болезни, в диагностике которых чаще всего ошибаются врачи. Все они угрожают жизни пациента.

Специалисты из Медицинской школы Джона Хопкинса (Johns Hopkins Medicine School) из Балтимора считают, что около четверти пациентов, умерших по причине каких–либо острых состояний, могли бы выжить – если бы только их врачи не ошиблись в диагностике. Ведь своевременное лечение могло спасти им жизнь, но только никто не мог его назначить из–за ошибок в постановке диагноза.

Наиболее часто врачи ошибаются в диагностике серьезнейших болезней – сердечного приступа, эмболии легочной артерии, пневмонии.

Как выяснили эксперты, инфаркт медики часто путают с изжогой, холециститом или эмболией легочной артерии. В некоторых случаях симтомы инфаркта не настолько выражены, чтобы можно было заподозрить беду.

Эмболия легочной артерии – случай, когда блокируется артерия в легких – часто ошибочно диагностируют как астму, бронхит или сердечный приступ.

Пневмония – инфекция в легких, которую медики склонны путать с туберкулезом или бронхитом и теряют драгоценное время.

Авторы исследования встревожены ситуацией и призывают самих пациентов проявлять бдительность, получая информацию об опасных патологиях из достоверных источников.

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