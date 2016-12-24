Исследователи из Университета Лонг Айленда (США) провели лабораторные тесты с клетками рака простаты, которые показали, что компонент орегано губительно воздействует на раковые клетки.
Речь идет о веществе карвакрол, инициирущем апоптоз - процесс, приводящий к самоуничтожению раковых клеток.
"Нам известно, что орегано обладает противовоспалительными свойствами и антибактериальным эффектом.
По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к супер-продукту - куркуме", - отметил руководитель исследования доктор Суприя Бавадекар.