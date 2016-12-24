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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В пицце нашли противораковые вещества
    Опубликовано: 2016-12-24 16:24:26

    Исследователи из Университета Лонг Айленда (США) провели лабораторные тесты с клетками рака простаты, которые показали, что компонент орегано губительно воздействует на раковые клетки.

    Речь идет о веществе карвакрол, инициирущем апоптоз - процесс, приводящий к самоуничтожению раковых клеток.

    "Нам известно, что орегано обладает противовоспалительными свойствами и антибактериальным эффектом.

    По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к супер-продукту - куркуме", - отметил руководитель исследования доктор Суприя Бавадекар.

    zavtra.com.ua

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