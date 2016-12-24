В пицце нашли противораковые вещества Опубликовано: Исследователи из Университета Лонг Айленда (США) провели лабораторные тесты с клетками рака простаты, которые показали, что компонент орегано губительно воздействует на раковые клетки. Речь идет о веществе карвакрол, инициирущем апоптоз - процесс, приводящий к самоуничтожению раковых клеток. "Нам известно, что орегано обладает противовоспалительными свойствами и антибактериальным эффектом. По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к супер-продукту - куркуме", - отметил руководитель исследования доктор Суприя Бавадекар. zavtra.com.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.