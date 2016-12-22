Стоматология: как искать хорошего доктора

Хорошие зубы теперь не только позитив для здоровья, но и признак хорошего тона. Для того, чтобы получить хорошую работу в приличной компании, нужно хорошо выглядеть. А поскольку общение с клиентами подразумевает, в том числе, периодическую улыбку, то хорошие зубы - одна из первостепенных задач человека, который собирается общаться с клиентами.

Кроме того, что найти хорошего стоматолога - это проблема, цены на хорошие зубы кусаются весьма сильно. Некоторые предпочитают лечиться в небольших городах, иногда даже в других странах.

Однако, придется раскошелиться, если человек привязан к работе и у него нет возможности ездить в другие города (все-таки стоматология может быть достаточно продолжительным по времени лечением, особенно если это первичное приведение зубов в порядок - тогда, возможно, будет нужно протезирование, художественная отливка, отбеливание зубов и окраска в один цвет, если коронки стали по цвету отличаться от естественных зубов).

Тем не менее, стоит запомнить, что хорошая стоматология - не обязательно дорогая стоматология. Прежде всего, стоит почитать в интернете отзывы не только о конкретной клинике, но и о конкретном враче, к которому вы собираетесь попасть на прием. Бывает так, что даже очень дорогая клиника, несмотря на приятный сервис, удобные кресла и безукоризненный макияж медсестер, оказывается значительно хуже, чем допотопный стоматкабинет на окраине города, где делают зубы на старинном оборудовании, зато их хватает на десятилетия.

Интернет может предоставить достаточно полную информацию о том, куда стоит или не стоит идти, являются ли потраченные деньги оправданными, а также достаточно подробно описывает, с чем придется столкнуться при лечении зубов.

zavtra.com.ua